2025年12月24日午前1時まえ、音更町東和東5線の2階建て住宅で火事があり、焼け跡から１人の男性の遺体が見つかりました。火は、出火から約5時間後に消し止められましたが、住宅はほぼ全焼したとみられています。警察は、この家に住む長澤正春さん（77）と連絡が取れていないことから遺体は、長澤さんとみて身元の確認を進めています。長澤さんは1人で暮らしていたということです。警察と消防は、火事の原因を詳しく調べています。