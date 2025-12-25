きょうは三陸沖の低気圧や日本海に新たに発生する低気圧の影響で全国的に雲が広がり天気が崩れそうです。朝九州〜北陸を中心に広がる雨雲は次第に東〜北日本へ進んでいくため、西日本は昼過ぎごろから天気が回復するでしょう。一方で東海や関東、東北では夕方以降本降りの雨となる見込みですので、今は雨が降っていなくも傘を持っていったほうがよさそうです。最高気温は全国的に平年並みか少し高いくらいですが、西日本は雨が上が