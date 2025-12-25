【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比26銭円高ドル安の1ドル＝155円94銭〜156円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1772〜82ドル、183円56〜66銭。米長期金利の低下を手がかりに、日米の金利差を意識したドル売り円買い注文が優勢だった。