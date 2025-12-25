政府は、２０２６年度予算案で、学術研究を幅広く支援する「科学研究費助成事業（科研費）」に２４７９億円を計上する方針を固めた。前年度当初比約１００億円増で、過去１０年では最大の増加幅となる。低迷が指摘されている研究力の強化が狙い。文部科学省が助成する科研費は、自然科学、人文・社会科学すべての分野を対象にする、国内最大規模の競争的研究費。ただこの１０年の当初予算ではほぼ横ばいが続いていた。来年度