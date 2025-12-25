サックス奏者・上野耕平（33）が24日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。文書を投稿し、「いつも応援してくださる音楽愛溢れる皆様へ。プライベートなことで大変恐縮ですが、私上野耕平は結婚したことをここにご報告させていただきます」と結婚を報告した。お相手については「とってもまっすぐで優しい心の持ち主で、天使のような笑顔でまわりを明るく照らしてくれる、本当に本当に素敵な方です」と明