“邪道”大仁田厚が２４日、板橋区のＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉで開催された「ＮＫ株式会社主催プロレス興行板橋大会」に初参戦した。大仁田は、ノーロープ有刺鉄線デスマッチ形式で佐野直、清水基嗣と組んで雷神矢口、長谷川一孝、酒井博生と対戦した。有刺鉄線で飾られたクリスマスツリーを持ち不適な笑みを浮かべて入場。試合は激しい場外乱闘で始まった。観客の傘は凶器となり、椅子やドリンクが乱