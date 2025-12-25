監督の最新作『オデュッセイア』の日本版特報映像＆ビジュアルが公開された。 ﻿ 『オデュッセイア』は、最新のIMAX®技術を駆使し、世界各地で撮影された神話的アクション超大作。古代ギリシャの詩人ホメロスの原点ともいえる英雄譚を、劇映画として史上初の全編IMAX®フィルム撮影にて映像化した。 トロイア戦争の終結後、マット・デイモン演じるイタカの王・主人公オデュッセウスは、家族の待つ故郷へと