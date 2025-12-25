坂角総本舖は2025年12月27日、名古屋駅のKITTE名古屋で、3年目を迎える参加無料のイベント「福を呼ぶ 正月えびせん」を開催する。地元愛知の名産品「えびせんべい」の原料である海老は、古くから縁起の良い食材として親しまれてきた。そこで、新年に向けて、えびせんべいを食べて福を呼ぶという地元ならではスペシャルイベントを企画。海老せんべい『ゆかり』を食べて福を呼ぶイベントのほか、ハズレ無しの景品つきのサイコロゲー