職場でのパワーハラスメントが問題になるケースが増えています。フランスなどでも職場での嫌がらせはありますが、実は「パワハラ」という言葉は、日本でしか通じないそうです。その背景には日本独特の文化や雇用があるようです。