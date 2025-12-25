友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は、大学生になりカフェで働き始めました。まだ上手くできない仕事もありますが、ナナ先輩がいつもやさしく教えてくれるので楽しく働いていました。しかし、ある日そんなナナ先輩のとある一面を知ってしまい……。やさしくてみんなに慕われていたナナ