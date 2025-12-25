長井市神明町できょう午前3時過ぎ、店舗兼自宅の寝室で寝ていた70代の女性が金銭を要求される事件がありました。女性はすきを見て外に避難し警察に通報しました。女性は犯人に顔面を殴られたということです。犯人は現在逃走中で警察は周辺の捜索や通学路の警戒などに当たっています。