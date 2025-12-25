ID. GTIコンセプトを日本初公開フォルクスワーゲン・ジャパンは2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催の『東京オートサロン2026』の出展概要を発表した。【画像】フォルクスワーゲンID.GTIとその量産バージョン、IDポロGTI全34枚今回の出展における最大のトピックは、2023年9月にミュンヘンモーターショー（IAAモビリティ）にて世界初公開された『ID. GTIコンセプト』の日本初披露である。東京オートサロン2026フォルクスワーゲン