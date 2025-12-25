市販車のバッテリーを使用ルノーのEVコンセプトカー『フィランテ・レコード2025（Filante Record 2025）』が、10時間で1008kmを走行し、平均速度102km/h、エネルギー消費効率7.8kWh/100kmを達成した。「高速走行でもこのレベルの航続距離が実現可能」であることを示している。【画像】未来的な単座EV、10時間で1000km超を走破【ルノー・フィランテ・レコード2025を詳しく見る】全50枚フィランテ・レコード2025は高効率を追求して