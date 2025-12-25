ナチュラルなのに印象的な瞳を叶えたい。そんな想いに応えるカラーコンタクトレンズブランド「Lemieu(ルミュー)」から、新色4色が2025年12月24日(水)に登場します。光と影を味方にした立体レイヤーデザインで、“うるみツヤ感”と個性を両立。美容系韓国YouTuberのUchanが発信するトレンド感ともリンクする、毎日のメイクに自然になじむ最旬カラコンは、いつもの自分をさりげなくアップデートしてくれます