株式会社スプリックス（東京都渋谷区）は、このほど「中学受験」に関する調査を実施しました。同調査によると、半数以上の子どもが「志望校のレベルに届かないプレッシャー」を経験しており、受験による自己肯定感の喪失、ストレスによる「12歳のメンタルクライシス」が課題として浮かび上がりました。【グラフ】勉強に関する「子どもの気持ち」は？調査は一都三県（東京都／埼玉県／千葉県／神奈川県）に居住し、中学受験を経験し