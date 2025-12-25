「第14次五カ年計画（2021−25年）」期間、中国のバイオ製造産業は力強い成長を遂げ、規模拡大、技術高度化、産業集積の整備などの面で着実な進展を遂げたことが、工業・情報化部（省）への取材で分かった。同期間における同産業の総規模は1兆1000億元（約24兆4000億円）に達し、バイオ発酵製品の生産量は世界全体の70％超を占めた。そのうち、食品および食品添加物、バイオ医薬品などの細分化された分野では年間生産額が4000億元