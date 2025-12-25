気象庁強い冬型の気圧配置と急速に発達する低気圧の影響で、26日にかけて北―西日本の日本海側を中心に吹雪になる所があるとして、気象庁は25日、暴風雪などによる交通障害に警戒するよう呼びかけた。気象庁によると、三陸沖の低気圧が26日にかけて発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進む。日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空に寒気が流れ込む。日本海西部で別の低気圧も発生し、急速に発達しながら日本海を東へ