フジテレビ系ドラマ『東京P.D.警視庁広報２係』(26年1月13日スタート、毎週火曜21:00〜 ※放送終了後、FODでseason2独占配信)に、草川拓弥、篠田諒、東雲うみが出演する。(左から)東雲うみ、草川拓弥、篠田諒今作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。草川が演じるのは、安藤直司(緒形直人)が捜査一課にいた頃の後輩で捜査一課の刑事・伊澤嘉人。安藤が目にかけて