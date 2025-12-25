¡Ö¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÀ®²Ì¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ØÊÑ³×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¡×――¡£50ºÐ¤Ç¹ñÆâÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ºÇÂç¼ê¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤¦¡£¥È¥Ã¥×¸òÂå¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¼Ò°÷Ìó2.8Ëü¿Í¤òÎ¨¤¤¤ÆAI»þÂå¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£ ¼¡´ü²ñÄ¹¤Ç¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶¦Æ±CEO¤Ë½¢¤¤¤¿¹¾Àî¾»»Ë»á¤ÎÂÎÀ©¤Î²¼¡¢¼Ò°÷¿ô¤Ï£µÇÜ¡¢Çä¾å¹â¤Ï2014Ç¯8·î´ü¤Î1304²¯±ß¤«¤é24Ç¯8·î´ü¤Ï7175²¯±ß¤Ë³ÈÂç¡£10´üÏ¢Â³¤Ç2·åÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£