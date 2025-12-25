本日の予定【発言・イベント】 12:30植田日銀総裁、日本経済団体連合会審議員会で講演 クリスマスのため英欧米、香港オセアニア市場は休場 ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更することがあります