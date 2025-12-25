ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２４日、ロシアの侵略終結に向けた米国との協議で策定された２０項目の枠組み案を公表した。ロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」では、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の集団防衛に近い枠組みを提供することが盛り込まれた。領土の扱いでは複数案が示された。枠組み案は、先に米フロリダ州で行われた米国との協議で策定したもので、米国が当初示した２８項目の和平案から絞り込