「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 16e（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Pixel 9a（Google）5位iPhone 17 Pro（アップル）6位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位AQUOS wish5（シャープ）8位arrows We2（FCNT）9位Galaxy S25（SAMSUNG）10位AQUOS sense10（