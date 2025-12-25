本日12月25日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「コスプレ紅白歌合戦」＆「ゴチ生放送でクビ発表」の4時間SP。いよいよ「ゴチ26」は最終戦！VIPチャレンジャーは坂上忍＆福原遥。今年のクビは最大3人。最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣は下位3人のクビ圏内のため、