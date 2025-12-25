25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の5万490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 51904.77円ボリンジャーバンド3σ 51270.24円ボリンジャーバンド2σ 50635.72円ボリンジャーバンド1σ 50490.00円25日夜間取引終値 50344.10円24日日経平均株価現物終値 50260.00円5日移動平均 50001.20円25日移動平均 49720.00