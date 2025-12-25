25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.5ポイント高の3415.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3487.79ポイントボリンジャーバンド3σ 3449.62ポイントボリンジャーバンド2σ 3415.50ポイント25日夜間取引終値 3411.44ポイントボリンジャーバンド1σ 3409.80ポイント5日移動平均 3407.37ポイント24日TOPIX現物終値 339