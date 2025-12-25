巨人・田中将大に密着したドキュメンタリー番組『田中将大 3／200の真実』（日本テレビ系）が、12月29日6時より放送。9月30日に史上4人目となる日米通算200勝を達成するまでの軌跡と、その舞台裏に迫る。【写真】田中将大、満面の笑みを見せた歓喜の瞬間2024年オフに巨人へ移籍し、偉業達成まで残された3つの勝利。その裏側にあった真実とは――。「幼なじみ」坂本勇人とともにつかんだ198勝目、2軍での3ヵ月間に及ぶ鍛錬と、