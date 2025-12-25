日本で一大ブームを巻き起こした韓国ドラマ『冬のソナタ』を4Kリマスターで映画化した『映画冬のソナタ 日本特別版』が、2026年3月6日より公開されることが決定。ポスタービジュアルとメイン写真が解禁された。【写真】『映画 冬のソナタ 日本特別版』メインカットも解禁韓国KBSで2002年に放送された韓国ドラマ『冬のソナタ』。日本では2004年にNHK地上波で放送されると、週末の深夜にもかかわらず、高視聴率を獲得。誰もが