メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市は物価高対策のひとつとして「子育て応援手当」を2月下旬に支給します。 物価高の影響を強く受けている子育て世帯を政府が支援する動きを受けて名古屋市は、「物価高対応子育て応援手当」として、市内に住む2007年4月2日から来年3月31日までの間に生まれた子ども約34万8000人を対象に1人あたり2万円を支給します。 市はできる限り早く支給するため支給にかかる費用、約72億円につ