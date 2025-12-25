読売テレビは２５日、朝の情報番組「ＺＩＰ！かんさい」木曜日の放送枠を拡大すると発表した。視聴者にさらに関西に密着した情報を届けるため、来年１月８日より、毎週木曜日の放送が従来の午前７時４０分ごろ〜７時５５分ごろに加え、午前６時６分〜６時５４分も関西のスタジオから最新ニュースや天気、おすすめ情報を届けるという。同局によると今後様々な新企画も予定しているそうで「さらにパワーアップした『ＺＩＰ！か