アヤックスは12月16日に冨安獲得を発表冨安健洋のアヤックス加入が決まった。アーセナルとの契約切れでフリーになっていたので移籍金はかからない。いくつかのクラブ間で争奪戦が展開されていたようだ。負傷からの回復具合が懸念されたが、アヤックスのメディカルチェックを通過しているのでプレーできる状態なのだろう。アヤックスは独特のチーム編成を行っている。まず若手が非常に多い。第16節の“デ・クラシケル”、フェ