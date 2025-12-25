発売僅か1カ月で累計9万部（電子含む）を突破したサイバーエージェント・藤田晋会長の新刊『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』。超実践的なリーダー論などが綴られたビジネス書として大きな注目を集めている。【写真】この記事の写真を見る（3枚）藤田氏は12月12日付でサイバーエージェント社長を退き、会長に就任。1998年に同社を創業して以来、ABEMA、インターネット広告、ゲームなどを軸に売上高8000億円超の企業