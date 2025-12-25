俳優の川崎麻世が22日に自身のアメブロを更新。100円ショップの品物を使って妻・花音さんの店のためにクリスマスツリーを作成したことを報告した。【映像】“21歳差婚”川崎麻世、結婚式での夫婦ショット披露この日、川崎は「妻の店を手伝っていたら松居直美ちゃんに撮られました たまにせっせとお手伝いをしてます」と、花音さんの店を手伝っていることを明かした。続けて「この間の稽古休みの日 朝から妻と出かけたついで