◎全国の天気東北から九州・沖縄にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。関東は雨が降ったりやんだりとなりそうで、日中はやんでいる時間も多いですが、夕方以降は広くまとまった雨になる予想です。北海道は雲が多く雪の降る所があるでしょう。夜になると西日本でも、雪に変わる所がありそうです。◎予想最高気温東京は10℃、仙台は9℃で前日よりやや高く、寒さはいくぶん和らぎそうです。一方、日本海側は前日より低い所が多く、札