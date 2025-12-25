「本当に解けちゃった！」「人生で大切なことまで教えてくれる！」と話題沸騰中の本『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』は、フルカラーで、マンガやイラスト満載の、算数エンタメ本だ。著者はDeNAでAIプロダクトマネージャー兼AIエンジニアとして活躍する菅藤佑太氏。本記事は、算数が苦手な小学生と先生の対話で構成される本書の中から「AIにはできないこと」の部分をお届けする。みなさんは、どれだけA