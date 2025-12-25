高市内閣の高支持率が続いている。12月20、21日の週末を中心に多くのメディアが世論調査を行ったが、ほぼ横ばいの高い支持を維持している。その原因はどこにあるのか、また、この傾向は今後も続くのであろうか。支持率の異様な高さ変わらず読売新聞は、支持率73（＋1）％、不支持率14（−3）で、支持率は内閣発足以来最高である。朝日新聞は、支持率68（−1）％、不支持率19（+2）％で、ほぼ横ばいである。日経新聞は、支持率75（