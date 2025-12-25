前編記事『大相撲の視聴率が20％を超えるなかで……白鵬氏が明かした「世界相撲グランドスラム構想」の中身』より続く。土俵の代わりにマットを？さらに、大会以外の側面における相撲普及の取り組みとして、相撲を取る際の障壁を下げる試みが進められているという。例えば、相撲用マットの開発である。このマットはすでに白鵬杯でも使用されており、実用段階に達しているとのことだ。土俵の維持は、近年の相撲界における大きな課題