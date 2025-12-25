不登校の子どもやその家族を支えたいと思っても、何をすれば本当に助けになるのか迷うことがある。声をかけたほうがいいのか、少し距離を置くべきか、どう関われば負担にならずに支えられるのか。悩みながら関わっている支援者も多い。こうした家族や支援者の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安