筑邦銀行（福岡県久留米市）は２４日、インターネット金融大手ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）との資本・業務提携を解消すると発表した。関係強化を巡って折り合えなかったためとしており、ＳＢＩＨＤが「第４のメガバンク構想」を掲げて全国の地方銀行１０行と結んだ提携から離脱する初のケースとなった。筑邦銀によると、ＳＢＩＨＤ側から提携の強化に向けた提案があったが、受け入れられなかったという。筑邦銀は２０２０