中高年の恋愛模様を描いた小説やテレビドラマ、映画が注目を浴びている（写真はイメージ、aomas／Shutterstock.com）（砂田 明子：フリーランスライター、編集者）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]50代、60代の恋愛ドラマが話題「さみしくない大人なんていない」恋愛ドラマの主人公たちの年齢が、近年、上がりつつある。20代から30代、40代へ、そして今年は、50代以上のドラマが話題を呼んだ。若者のテレビ離れの影響も