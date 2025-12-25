日テレの対応、何が問題なのかコンプライアンス違反を理由に、元TOKIOの国分太一氏が活動休止に追い込まれた問題は、新たな局面に入った。論点はいま、国分氏個人の是非から、日本テレビの対応そのものへと移りつつある。違反を認定し、彼が長年出演してきた「ザ！鉄腕！DASH!!」から即座に降板させた日テレの判断は、果たして公正で、透明な手続きに基づくものだったのか。専門家からは拙速さとともに「手続きの脆弱さ」を指摘す