元ホンダ・浅木泰昭 連載「F1解説・アサキの視点」第４回 後編ホンダとレッドブル・グループとのパートナーシップは、2018年のトロロッソ（現レーシングブルズ）との提携を皮切りに、翌2019年にはレッドブルにもパワーユニット（PU）の供給を開始、2025年まで続いた。８シーズンの間に、レッドブルとホンダはドライバーズ・タイトルを４回、コンストラクターズ・タイトルを２回獲得。2023年には全22戦中21勝という驚異的な勝率