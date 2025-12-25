元ホンダ・浅木泰昭 連載「F1解説・アサキの視点」第４回 前編2018年にトロロッソ（現レーシングブルズ）と組んでスタートしたレッドブル・グループとホンダのパートナーシップ。翌2019年にはレッドブルにもパワーユニット（PU）の供給を開始した。以降、レッドブルとホンダは８シーズンの間に70以上の勝利を重ね、ドライバーズ・タイトルは４回、コンストラクターズ・タイトルは２回獲得している。2023年には全22戦中21勝と