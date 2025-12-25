中村匠吾は３回目の出場となった４年時の箱根１区で、ライバルを引き離して区間賞を獲得した photo by AJPS/AFLO箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載06：中村匠吾（駒澤大／2013〜15年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回を