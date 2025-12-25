老後資金は人生の3大資金の一つであり、早いうちから積み立てなどをして準備を進めている方やこれから準備をしようという方も多いのではないでしょうか。老後資金を準備するに当たり、「預貯金で積み立てるべきかNISAなどを利用すべきか」で悩むかもしれません。 そこで本記事では、「NISAとはどのような制度か？」「NISAで積み立て投資をした場合と預貯金で積み立てた場合を比較して金額にどれくらい差があるのか？」につい