婚活をしていると、「年収はいくらくらいを条件にすべきか」で悩む人も多いのではないでしょうか。特に都内での生活を想定すると、家賃や物価の高さから「年収800万円以上は必要ではないか」と感じるケースもあるかもしれません。 一方で、周囲から「その条件は現実的ではない」と指摘されると、不安になることもあります。 こうした悩みを整理するには、感覚や印象論ではなく、実際の年収水準や生活費のデー