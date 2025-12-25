11月19日に発売された朝倉宏景さんの最新作『あの冬の流星』。難病を患い余命半年を告げられた小学五年生の男子と、その家族を描いた物語はどのようにうまれたのか--。今回は作者の朝倉宏景さんに執筆秘話を直接お伺いしました。朝倉宏景（あさくら・ひろかげ）1984年東京都生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。2012年『白球アフロ』（受賞時タイトル「白球と爆弾」より改題）で、第７回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞。2018年『