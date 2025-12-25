国吉佑樹は2021年途中にDeNAからロッテにトレードで移籍した今季限りでロッテを戦力外となった国吉佑樹投手は、2021年途中にトレードでDeNAからロッテに移籍した。シーズン途中、羽田空港の到着ロビーで突然の“呼び出し”に大きな動揺が。しかしこの移籍が転機となり、すさまじい好成績を記録することになる。2021年は6月10日の西武戦を終えて18試合で防御率5.16と苦しんでいた。しかもこの試合で脇腹の肉離れを発症。翌日か