人手不足が深刻だ。新卒社員に長く働いてもらうためにはどうすればいいのか。組織開発専門家の勅使川原真衣さんは「昭和の大企業のような方針が新卒社員に与えているストレスは小さくない。新卒社員のやる気や能力だけではなく、経営者側の組織づくりの問題も大きい」という――。※本稿は、勅使川原真衣『「働く」を問い直す誰も取り残さない組織開発』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Zoey106※写真