本日、12月25日は講談社現代新書の最新刊の発売日です！新刊3点をくわしく紹介します。川北省吾『新書世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』岩城一郎『日本のインフラ危機』酒井信『松本清張の昭和』川北省吾『新書世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。「なぜ世界はここ