長らく友人関係だった男女が付き合うこともあるように、男性が女友達の知らない一面を見て、女性として意識してしまうことがあるようです。そこで今回は、スゴレンの男性読者の意見を参考に、男性が女友達に対して「ドキッ」とする瞬間をご紹介します。【１】電話で親や地元の友人と方言で話しているとき「女友達が聞いたことのない砕けた博多弁で親と電話する姿にドキッとした。」（３０代男性）など、聞き慣れない方言によって、